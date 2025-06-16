Кто виноват в гибели людей в ДТП под Владимиром

Виновником смертельного ДТП во Владимирской области может быть водитель автобуса

Виновником массового ДТП во Владимирской области, где погибли три человека, мог стать водитель автобуса, который столкнулся со стоящими на светофоре машинами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Вязниковская межрайонная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств ДТП <…> участниками которого стали два легковых автомобиля, минивэн и автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Москва», — заявили в ведомстве.

Автобус перевозил более 50 пассажиров. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении водителем ПДД, повлекшем гибель человека.

Авария случилась примерно в 01:25 на 290-м километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе. В результате ДТП погибли три человека и семь пострадали.