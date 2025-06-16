Кто виноват в гибели людей в ДТП под Владимиром

Виновником смертельного ДТП во Владимирской области может быть водитель автобуса

Прокуратура Владимирской области
Фото: Прокуратура Владимирской области/Telegram

Виновником массового ДТП во Владимирской области, где погибли три человека, мог стать водитель автобуса, который столкнулся со стоящими на светофоре машинами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Вязниковская межрайонная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств ДТП <…> участниками которого стали два легковых автомобиля, минивэн и автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Москва», — заявили в ведомстве.

Автобус перевозил более 50 пассажиров. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении водителем ПДД, повлекшем гибель человека.

Авария случилась примерно в 01:25 на 290-м километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе. В результате ДТП погибли три человека и семь пострадали.

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