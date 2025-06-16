Под Владимиром погибли 3 человека в ДТП

Три человека погибли в ДТП с автобусом во Владимирской области

ДТП с участием четырех машин унесло жизни трех человек во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Происшествие случилось около 01:25 на 290-м километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе. По предварительным данным, столкнулись две легковушки, минивэн Renault и автобус, который ехал по маршруту Чебоксары — Москва.

«По состоянию на 3:30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)», — заявили в пресс-службе.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Накануне авария с участием двух грузовых машин случилась на востоке Москвы. Грузовики столкнулись и смяли легковое авто, внутри него оказался зажат водитель. На место ЧП прибыли спасатели и быстро деблокировали пострадавшего. Человека госпитализировали.