Семейство змей обосновалось в здании под Костромой
В спасатели Костромской области 19 марта поступил довольно необычный звонок. Жители деревни Кузьмищи сообщили о незваных гостях в одном из зданий — целой компании ужей. Подробности сообщили в пресс-службе ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Костромской области».
Спасатели сразу же выехали на вызов. Когда они прибыли на место, оказалось, что змеи расползлись, вызвав переполох среди сотрудников и посетителей учреждения. Специалисты бережно собрали всех ужей и вывезли за пределы населенного пункта.
«Все ужи были благополучно выпущены на волю, подальше от жилых домов, где они смогут продолжить свою жизнь в естественной среде обитания», — отметили в пресс-службе.
