В Москве из-за потепления проснулись первые ужи

В столице из-за потепления после зимней спячки начали просыпаться ужи. Но это локальные явления, рассказала в беседе с 360.ru зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов.

«Мы видим сейчас в Москве устоявшуюся теплую погоду. Соответственно, во многих местах снег растаял. В некоторых местах рядом подходят близко трубы, коммуникации, земля там в целом всегда остается теплой. Как только снег уходит с этой поверхности, животные могут просыпаться», — отметил он.

В целом погода еще слишком холодная для змей. Ужи не могут проснуться и начать активную жизнь при такой температуре. Для этого нужно, чтобы столбик термометра поднялся хотя бы до +10 градусов.

«Морозы -5…-7 градусов для змей очень критичны. Это животные хладнокровные. И для того, чтобы поддерживать температуру тела, активность, им нужно нагреваться. В минус они жить не могут, поэтому пробуждение абсолютно локальное», — подчеркнул эксперт.

Змеи на территории Москвы не самые частые гости, поэтому речь идет о единичных историях: змея проснулась, ее увидели люди, новость разлетелась.

Ранее жительница Химок нашла огромного мертвого питона в сугробе возле школы. Змея пыталась выбраться из снега, но замерзла насмерть. Через сутки питона забрала женщина, представившаяся его хозяйкой.