В Петербурге из-за раннего тепла из спячки начали выходить краснокнижные гадюки

Из-за аномально теплой для марта погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области змеи начали выходить из спячки. Среди них — занесенные в Красную книгу гадюки. Они выбираются греться на солнце, занимают проталины, лесные тропы и даже парковки, сообщил 78.ru .

С приходом весны, когда почва прогревается до 10–12 градусов, гадюки выходят из укрытий в поисках пропитания. Отдельные особи могут показаться уже в марте, однако массово змеи появятся ближе ко второй половине апреля.

Гадюки хоть и ядовиты, но не проявляют агрессии и сами не нападают на человека. Встретить эту краснокнижную змею в Петербурге удается крайне редко. Как правило, они обитают в заброшенных местах, среди камней и руин. Питаются мелкими грызунами, насекомыми, земноводными и птенцами.

Чтобы избежать неприятностей, стоит соблюдать простые правила: проявлять осторожность в местах обитания змей, надевать высокую обувь и не пытаться ловить или травмировать гадюку. Кроме того, важно держать собак на поводке, а при встрече со змеей — спокойно отойти, уступая ей путь.

