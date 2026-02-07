Семье убитого в Петербурге мальчика бесплатно отремонтируют квартиру

Юрист Сорокин: в квартире семьи убитого в Петербурге мальчика сделают ремонт

Семье убитого в Петербурге девятилетнего мальчика бесплатно сделают ремонт в квартире. Об этом 78.ru рассказал юрист семьи Никита Сорокин.

«Мы ведем обсуждение с фондом, который будет заниматься вопросами ремонта и другими моментами, связанными с помощью семье», — сообщил юрист.

Кроме того, прорабатывается вопрос с предоставлением детям детсада и кружков. Мать, по его словам, старательно воспитывает детей — юрист не заметил «существенных отклонений от нормы».

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело о халатности после убийства ребенка в Петербурге. По подозрению в жестокой расправе задержали Петра Жилкина.