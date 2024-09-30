Семь человек спасли из загоревшейся многоэтажки в Москве

МЧС: из квартиры в Ильменском проезде спасли 7 человек, в том числе ребенка

В многоэтажке в районе Дегунино на севере Москвы загорелись квартиры с пятого во восьмой этаж. Из них спаслись семь человек, сообщило МЧС России .

«Спасены семь человек, в том числе ребенок», — написала пресс-служба.

По информации министерства, огонь перекинулся на квартиры с пятого по восьмой этажи. Открытый огонь ликвидировали.

Пожар начался ночью. Громкие звуки, похожие на взрывы, разбудили жильцов ЖК «Селигер Сити». По словам очевидцев, посыпались стекла. Дептранс Москвы сообщил о перекрытии проезда по Ильменскому проезду между домами 14к8 и 14к3. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Другой крупный пожар случился ночью в Дагестане. В Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы «Киев». Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров.