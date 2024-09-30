«Киев» загорелся. В Дагестане произошел новый крупный пожар

МЧС: в Хасавюрте загорелась гостиница «Киев» на площади более 600 кв. м

В Хасавюрте на Махачкалинском шоссе загорелась гостиница «Киев». Огонь охватил мансардный этаж, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

Вызов в экстренные службы поступил 30 сентября в 00:18. Загорелось здание по Махачкалинскому шоссе, 10. Огонь охватил мансардный этаж гостиницы «Киев».

К тушению подключились 42 специалиста и 11 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание на площади 625 квадратных метров. Никто, по информации МЧС России, не пострадал.

Сотрудники организовали эвакуацию, но некоторые постояльцы могли остаться в здании в момент пожара, сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, местных жителей не подпустили к гостинице, в ней могут находиться газовые баллоны.

Взрыв с последующим пожаром произошел 27 сентября на АЗС при выезде из Махачкалы. Погибли 13 человек. Правоохранители возбудили уголовное дело.