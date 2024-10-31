Мощный взрыв произошел в пятиэтажке в Черкесске

В пятиэтажном доме в Черкесске прогремел мощный взрыв газа. Об этом сообщил источник «Известий» .

По его данным, под завалами могут находиться люди. ЧП случилось в доме на улице Лободина.

Telegram-канал Shot сообщил, что взрыв произошел на уровне четвертого-пятого этажа около часа назад. Кровля здания и несколько квартир получили повреждения. Из дома эвакуировались 50 человек, информации о пострадавших пока не поступало. На место прибыли экстренные службы.

Ранее взрыв газа произошел в квартире в Кирсанове во время пожара. Следком Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту случившегося.