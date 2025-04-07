Семь человек пострадали в жестком ДТП с двумя автобусами в Москве
Появилось видео с места ДТП с автобусами в Москве, где пострадали 7 человек
Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами на юго-западе Москвы, по предварительным данным, увеличилось до семи человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Авария произошла в районе Северное Бутово на улице Грина, там столкнулись два пассажирских автобуса, перевозившие людей. В результате аварии пострадали семь человек.
«Предварительно, семь человек пострадали», — заявили в МВД.
По данным АГН «Москва», двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Причина аварии пока неизвестна. На месте ЧП продолжают работать медики и спасатели.
Ранее в этот день крупное ДТП произошло на внутренней стороне МКАД. Столкнулись семь легковых автомобилей.
Также на московском скоростном диаметре в Москве произошло еще одно массовое ДТП. Грузовик упал на бок и при падении зацепил четыре других автомобиля.