Семь человек пострадали в жестком ДТП с двумя автобусами в Москве

Появилось видео с места ДТП с автобусами в Москве, где пострадали 7 человек

Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами на юго-западе Москвы, по предварительным данным, увеличилось до семи человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Авария произошла в районе Северное Бутово на улице Грина, там столкнулись два пассажирских автобуса, перевозившие людей. В результате аварии пострадали семь человек.

«Предварительно, семь человек пострадали», — заявили в МВД.

По данным АГН «Москва», двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии пока неизвестна. На месте ЧП продолжают работать медики и спасатели.

Ранее в этот день крупное ДТП произошло на внутренней стороне МКАД. Столкнулись семь легковых автомобилей.

Также на московском скоростном диаметре в Москве произошло еще одно массовое ДТП. Грузовик упал на бок и при падении зацепил четыре других автомобиля.