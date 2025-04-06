«День жестянщика» в Москве. Пять автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде

Источник 360.ru: пять автомобилей столкнулись в Царицыно

В Москве произошло второе за несколько часов массовое ДТП. Автомобили столкнулись на московском скоростном диаметре, сообщил источник 360.ru.

Предварительно, грузовик двигался по съезду с эстакады в сторону Кантемировской улицы и упал на бок. Самосвал перевозил полный кузов песка, он рассыпался на дорогу.

Грузовой автомобиль при падении зацепил четыре других автомобиля. Известно, что повреждения получила «Газель» и легковые Kia и Volkswagen.

В результате аварии движение под скоростному диаметру и по улице Кантемировской затруднено.

При ДТП никто не пострадал. Столичный департамент транспорта попросил водителей выбирать пути объезда.

Ранее в воскресенье, 6 апреля, семь автомобилей столкнулись на МКАД, в районе съезда № 59. Движение перекрыли по двум из пяти полос.

В начале апреля в Москву пришел мощнейший циклон «Зион». Метеоролог Тишковец в беседе с 360.ru предупреждал, что дороги в российской столице занесет снегом.