Массовая авария произошла на МКАД, столкнулись семь автомобилей

Источник 360.ru: семь автомобилей столкнулись на МКАД

На внутренней стороне МКАД произошло крупное ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, столкнулись семь легковых автомобилей. К месту аварии уже прибыли оперативные службы Москвы.

По данным источника редакции, на дороге также перевернулся грузовик. Информации о пострадавших пока не поступало.

Движение по двум из пяти полос перекрыли. Московский Дептранс рекомендовал водителям выбирать объездные пути.

UPD: ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 59. Никто не пострадал.

Ранее женщина пострадала в ДТП в Хамовниках.