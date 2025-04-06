Массовая авария произошла на МКАД, столкнулись семь автомобилей

На внутренней стороне МКАД произошло крупное ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru.
Предварительно, столкнулись семь легковых автомобилей. К месту аварии уже прибыли оперативные службы Москвы.
По данным источника редакции, на дороге также перевернулся грузовик. Информации о пострадавших пока не поступало.
Движение по двум из пяти полос перекрыли. Московский Дептранс рекомендовал водителям выбирать объездные пути.
UPD: ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 59. Никто не пострадал.
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