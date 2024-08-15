Семь человек пострадали в ДТП с перевернутым микроавтобусом под Анапой

После аварии с перевернутым микроавтобусом за медицинской помощью обратились семь человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно, что около четырех утра в районе анапского хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter с 19 пассажирами. Количество пострадавших уточнялось, погибших не было.

«Всего за медицинской помощью после ДТП обратились семь человек», — сказал командир отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД по Анапе Виктор Ярушевский.

По предварительным данным, 56-летний водитель уснул во время движения. Он в частном порядке перевозил пассажиров в Анапу из Владикавказа.

Днем ранее две иномарки столкнулись в Пензенской области, пострадали два человека. ДТП случилось в Колышлейском районе, в больницу отвезли 30-летнюю женщину, а 27-летнему мужчину госпитализация не потребовалась.