Два человека пострадали при столкновении иномарок в Пензенской области
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
ДТП зафиксировали на 50-м километре дороги в Михайловку. По предварительной информации, там столкнулись иномарки Chevrolet Aveo и Toyota Isis.
Пассажирам последней потребовалась медицинская помощь. Бригада госпитализировала 30-летнюю женщину, а мужчине 27 лет назначили амбулаторное лечение.
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