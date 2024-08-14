Два человека пострадали при столкновении иномарок в Пензенской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

ДТП зафиксировали на 50-м километре дороги в Михайловку. По предварительной информации, там столкнулись иномарки Chevrolet Aveo и Toyota Isis.

Пассажирам последней потребовалась медицинская помощь. Бригада госпитализировала 30-летнюю женщину, а мужчине 27 лет назначили амбулаторное лечение.

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