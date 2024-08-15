Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой

Микроавтобус Volkswagen Transporter с 19 пассажирами перевернулся в районе трассы «Новороссийск-Керчь» около четырех часов утра в районе хутора Тарусино. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что погибших в ДТП нет, число пострадавших уточняется.

Правоохранители установили, что 56-летний водитель уснул за рулем. Он в частном порядке осуществлял перевозку пассажиров из Владикавказа в Анапу. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают полную картину происшествия.

Днем ранее в результате столкновении иномарок в Пензенской области пострадали два человека. Авария произошла в Колышлейском районе. Прибывшие на место медики отвезли в больницу 30-летнюю женщину, а 27-летний мужчина остался на амбулаторном лечении.