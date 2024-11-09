Автосервис загорелся на востоке Москвы

Источник 360.ru: пожар охватил автосервис на 150 квадратных метрах в Москве

Автосервис загорелся в Перовском проезде на востоке Москвы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

«Здание разделено на две части: автосервис и склад. Огонь перешел на склад. Внутри помещения раздаются хлопки». — рассказал он.

В горящем автосервисе на 100 «квадратах» обрушилась кровля. Причины ЧП устанавливаются.

По данным МЧС России, пожарные приступили к тушению возгорания в автосервисе на втором этаже автомастерской. Пламя локализовали на 150 «квадратах», открытое горение ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского в Москве произошел пожар, пациентов оперативно эвакуировали. На месте происшествия работали около 30 пожарных расчетов.