Два белгородца пострадали из-за детонации беспилотника

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«За медицинской помощью обратились двое: мужчина и женщина, пострадавшие в результате детонации беспилотника в Белгороде. <… > У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал он.

В селе Ясные Зори из-за взрыва дрона выбило окна в частном доме и четырех квартирах многоэтажки. В Грайвороне от удара FPV-дрона повреждения получил легковой автомобиль. В Красной Яруге посекло забор частного домовладения.

Ранее в Белгородской области начали досрочную установку противодроновых коридоров.