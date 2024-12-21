Семь человек погибли при ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Должанский — Киев в районе села Дьяково. Погибли пять пассажиров и водители, сообщила пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике.
«В Антрацитовском муниципальном округе в результате ДТП от полученных травм скончались семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств», — уточнили в сообщении.
Состояние остальных пассажиров устанавливается. На месте работают следователи. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Ранее похожее ДТП произошло недалеко от села Чугинка в ЛНР. П данным МЧС, микроавтобус с 17 пассажирами врезался в грузовик. В аварии пострадали четыре человека.
Также сообщалось о жестком столкновении двух микроавтобусов в Краснодарском крае. Травмы получили шесть пассажиров.
«Большая катастрофа». Последствия атаки на Курскую область для ВСУ сравнили с открытой раной
В Петербурге возбудили дело о теракте против взорвавшей банкоматы пенсионерки
«Заберите слова обратно». МИД РФ призвал Румынию говорить правду вместо фейков
В Кремле рассказали, кого Путин не поздравит с Новым годом
Премьер Швеции начал рождественское обращение словами об Украине
Захарова раскрыла секрет своего новогоднего стола
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте