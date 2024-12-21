Семь человек погибли при ДТП с микроавтобусом в ЛНР

Микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Должанский — Киев в районе села Дьяково. Погибли пять пассажиров и водители, сообщила пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике.

«В Антрацитовском муниципальном округе в результате ДТП от полученных травм скончались семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств», — уточнили в сообщении.

Состояние остальных пассажиров устанавливается. На месте работают следователи. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее похожее ДТП произошло недалеко от села Чугинка в ЛНР. П данным МЧС, микроавтобус с 17 пассажирами врезался в грузовик. В аварии пострадали четыре человека.

Также сообщалось о жестком столкновении двух микроавтобусов в Краснодарском крае. Травмы получили шесть пассажиров.