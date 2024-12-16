Появились кадры жесткого ДТП с микроавтобусом в ЛНР

ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло в ЛНР

Микроавтобус с 17 пассажирами врезался в грузовик в Луганской Народной Республике (ЛНР). Оперативные кадры с места ДТП распространила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале .

Как уточнили в ведомстве, авария произошла неподалеку от села Чугинка. Микроавтобус перевозил 17 пассажиров. При ударе его капот почти полностью вмялся в салон. Водителя извлекали уже прибывшие на место сотрудники МЧС.

В аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали, при этом водитель грузовика никаких травм не получил.

Ранее два микроавтобуса столкнулись в Краснодарском крае. Пострадали шесть человек.