Жесткое столкновение двух микроавтобусов под Краснодаром попало на видео

Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись на трассе в Кореновске Краснодарского края. Видео с места происшествия разместил официальный Telegram-канал местного управления МВД.
Как уточнили в полиции, авария произошла на трассе М4 «Дон» по направлению в сторону Краснодара. Предварительно, безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства не выдержал 59-летний водитель микроавтобуса Renault. Он врезался в микроавтобус марки Iveco. В результате столкновения пострадали шесть человек.
Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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