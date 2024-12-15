Жесткое столкновение двух микроавтобусов под Краснодаром попало на видео

Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись на трассе в Кореновске Краснодарского края. Видео с места происшествия разместил официальный Telegram-канал местного управления МВД.

Как уточнили в полиции, авария произошла на трассе М4 «Дон» по направлению в сторону Краснодара. Предварительно, безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства не выдержал 59-летний водитель микроавтобуса Renault. Он врезался в микроавтобус марки Iveco. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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