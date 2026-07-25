В Турции перевернулся автобус, пострадали 40 человек

В турецкой провинции Кырыккале к востоку от столицы перевернулся автобус, пострадали 40 человек. Об этом сообщила газета Cumhuriyet .

Авария произошла ночью, на трассе Кырыккале — Самсун в районе квартала Кимески. Водитель не справился с управлением. Из находившихся внутри 42 человек 40 получили травмы различной степени тяжести.

Всем пострадавшим оказали первую помощь на месте и отвезли в больницы, их жизни ничто не угрожает. Предварительно, иностранцев в автобусе не было.

Причины аварии выясняют соответствующие службы.

Ранее в Баку столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали более 20 человек.