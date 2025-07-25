Семь человек направили на лечение после взрыва газа в Саратове

Семь человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Саратове, проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, написал «Интерфакс» .

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Блинова, дом 2. Взрывная волна разрушила угловой подъезд дома — обрушились этажи с седьмого по десятый. Четыре человека погибли, следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас продолжаются поиски людей, которые могут оставаться под завалами. Точное число пострадавших и характер их травм пока не установлены.

По предварительным данным, среди погибших — трое взрослых и ребенок. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.