Секс-символ российской легкой атлетики стала жертвой мошенников

Российская легкоатлетка Валерия Воловликова перевела мошенникам 100 тысяч рублей, пытаясь купить Sony PlayStation своему парню на Новый год. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 22-летняя спортсменка, которую считают секс-символом легкой атлетики в России, связалась в Сети с продавцом игровой консоли. Он пообещал отправить приставку сразу после оплаты. Затем спортсменка пришла на пункт выдачи заказов, где ей сообщили, что доставку отменили, так как деньги не пришли.

Оказалось, злоумышленник одновременно общался с продавцом и покупателем — первому говорил, что намерен купить PS5, а второму — что продать. В итоге мошенник получил деньги на карту и перестал выходить на связь.

Воловликова является серебряным призером чемпионата Европы в 2021 году в тройном прыжке.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с покупками в интернет-магазинах.