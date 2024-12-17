Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с покупками в интернет-магазинах

МВД предупредило о схеме мошенничества с покупками в интернет-магазинах

Мошенники разработали новую схему обмана жертв с помощью взлома мобильного телефона во время онлайн-покупок. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов с большой линейкой товаров по привлекательным ценам. По легенде, заказ необходимо оплатить при получении, а для подтверждения нужно указать телефон, домашний адрес и ФИО.

После этого жертва получает уведомление об отправке заказа, а затем ей предлагают установить на смартфон фейковое приложение-трекер. Однако вместо сервиса пользователь получает троян под названием Mamont.

Благодаря этому аферисты получат не только сведения для входа в банковское приложение, но и электронную подпись, криптографические ключи, электронную почту, фотографии и контактную книгу.

Ранее мошенники придумали схему кражи аккаунтов в Telegram через фейковый канал WB.