Считавшаяся погибшей при крушении батискафа россиянка попала в больницу Хургады

Генконсульство России в Хургаде: врач из Татарстана выжила в аварии с батискафом

Врач из Татарстана Кристина Валиуллина, по ошибке внесенная в список погибших при крушении батискафа в Хургаде, жива и проходит лечение в больнице. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщили в Генеральном консульстве России.

Дипломаты подчеркнули, что в результате затопления глубоководного аппарата погиб супруг россиянки.

«Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. Погиб ее муж», — заявили представители ведомства.

На египетский курорт семейная пара врачей из поселка Уруссу Кристина и Равиль Валиуллины отправились с двумя дочерьми 10 и 15 лет. Власти Татарстана объявили, что девочки вместе с родителями находились на борту затонувшего батискафа, но их успели спасти. Сегодня подтвердилось сообщение, что также выжила их мать.

О том, что врача-педиатра из Татарстана по ошибке внесли в список погибших при крушении батискафа в Египте ранее сообщил Telegram-канал Shot.

Глубоководный аппарат с 45-ю туристами из России попал в аварию в районе побережья Хургады в минувший четверг, 27 марта. По последним данным Генерального консульства России, в ходе крушения погибли шесть россиян. Еще семеро, включая пятерых детей и подростков, находятся в больницах.