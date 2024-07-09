Сбросил с балкона. В Артеме мужчина жестоко убил тяжелобольную тещу

Источник 360.ru: в Приморье мужчина выбросил тещу с балкона пятого этажа

В Приморском крае местный житель выбросил с пятого этажа свою пожилую тещу. Кадры жестокой расправы оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как погибшая стремительно летит вниз головой с балкона квартиры. По словам источника, мужчина таким образом избавился от тяжелобольной женщины, которая была прикована к кровати и нуждалась в постоянном уходе.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что при падении она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Предполагаемого убийцу поместили под стражу на два месяца. В отношении мужчины 1970 года рождения возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 «Убийство».

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