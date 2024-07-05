Житель Петрозаводска расправился с бывшей женой на ее работе

СК: в Петрозаводске арестовали мужчину, убившего бывшую жену на работе

В Петрозаводске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены. С экс-супругой он расправился среди бела дня на ее работе в присутствии свидетелей, сообщили в пресс-службе СК по Республике Карелия.

По версии следствия, днем 4 июля подозреваемый пришел на работу к бывшей супруге.

«В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения. Пострадавшая скончалась от обильной кровопотери до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в следственном управлении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, его отправили в СИЗО. Мужчину обвинили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство».

Ранее петербуржец задушил свою супругу во время массажа. После этого он отнес тело жены в ванную, наполненную водой. Сообщается, что преступление он совершил в нетрезвом состоянии и без видимых на то причин.

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