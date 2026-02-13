Сбои на Рижском направлении и МЦД-2 произошли из-за остановки состава

На Рижском направлении и D2 произошли сбои утром 13 февраля. В столичном дептрансе сообщили о затруднении движения через станцию Павшино. Причиной стала остановка состава по техническим причинам.

«К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей. Часть поездов проследует укороченными маршрутами», — добавили в пресс-службе департамента.

Там же подчеркнули, что вместе с МЖД принимают все возможные меры для сокращения опозданий.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги предупредили о задержках электричек на Казанском и Ярославском направлениях.

«Совместно с компанией-перевозчиком принимаем меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заверили в МЖД.