Сбившему людей во время дрифта в Одинцово дали три года колонии

Суд приговорил автоблогера Гаджиева к трем годам за наезд во время дрифта

В Одинцово суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения за наезд на людей к во время дрифта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

ЧП произошло при исполнении опасного маневра — Гаджиев сбил пешеходов и скрылся с места происшествия.

Суд признал его виновным по двум статьям УК РФ: за действия, угрожавшие безопасности транспорта из хулиганских побуждений (ст. 267.1), и за нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью и последующим оставлением места ДТП (п. «б» ч. 2 ст. 264).

Гаджиеву также назначили штраф в 200 тысяч рублей. Ему запретили управлять автомобилем на 2,5 года. Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.

Гаджиева арестовали в ноябре прошлого года после того, как он на BMW врезался в толпу зрителей во время ночного дрифта на обочине федеральной трассы. Позже он сам явился в полицию. Одна из пострадавших получила тяжкий вред здоровью.