Сбивший людей в Одинцове автоблогер Гаджиев предстал перед судом

Автоблогер, который сбил в Одинцове нескольких человек во время дрифта, предстал 22 мая перед одинцовским судом. Видео из зала заседания оказалось в распоряжении 360.ru.

Гаджиева арестовали в конце ноября прошлого года. Во время ночного дрифта он на BMW въехал в зрителей на обочине федеральной трассы. После этого пришел с повинной в полицию.

По данным правоохранителей, пострадавших госпитализировали. Одна из них получила тяжкий вред здоровью.

Водителю вменили статьи о нарушении правил дорожного движения и приведении в негодность транспортного средства. Сам Гаджиев скрылся с места ДТП. При этом автоблогер признался в нарушении ПДД, но опроверг, что пытался сбежать.

«Ваша честь, я никуда не скрывался. <…> Поехал в больницу», — заявил он на суде.

В апреле Гаджиева выпустили из СИЗО. Он подавал апелляцию на продление ареста в областной суд. Там пришли к выводу, что содержание блогера в СИЗО незаконно. Его преступление было неумышленным и не относится к категории тяжких.