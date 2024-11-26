Сбившего коляску в Одинцове лихача задержали в Подмосковье

Водителя, сбившего в Одинцове коляску с ребенком, задержали спустя 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: о нарушении правил дорожного движения и действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Задержанному грозит до двух лет колонии. Скоро ему изберут меру пресечения.

Источник 360.ru сообщил, что задержанный — 26-летний Гаджи Г., уроженец Дагестана, проживающий в Химках.

Накануне в Челябинске пьяный лихач врезался в толпу пешеходов на перекрестке и попытался сбежать с места ДТП, но его задержали очевидцы происшествия. Пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок и хоккеист из системы местного «Трактора».