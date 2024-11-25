«Как крыса свалил». Появилось видео наезда на толпу пешеходов в Челябинске

Наезд на пешеходов в Челябинске попал на камеру видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения зафиксировала наезд на толпу пешеходов в Челябинске. Ролик появился в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как лихач врезался в людей и попытался скрыться. Другие автомобилисты помогли поймать водителя — его машину заблокировали.

«Трус, как крыса свалил. Его поймали тут же, догнали другие водители», — рассказал источник 360.ru.

ДТП случилось на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. По данным Telegram-канала Baza, в результате аварии пострадали пять человек. Злоумышленника задержали, его доставят в отдел полиции, сообщили в МВД.