Сбившая двухлетнюю дочь в Подмосковье женщина была трезва

Мать, сбившая насмерть двухлетнюю дочь на парковке в Московской области, в момент ДТП была трезва. Об этом 360.ru сообщил источник.

Авария произошла в поселке Зеленоградский. Женщина за рулем Kia начала выезжать с парковочного места и сбила девочку, которая обходила машину справа налево по ходу движения. От полученных травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался.

Как уточнил источник, ранее женщину не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. На диспансерном учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере она не состояла, не судима, находилась в декретном отпуске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 41-летняя женщина сама привезла ребенка в больницу, но спасти девочку не удалось. По факту гибели несовершеннолетней возбудили уголовное дело.