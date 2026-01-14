Сбитым электричкой в Сочи волком оказался хаски, его спасли

Работники Кавказского заповедника и Сочинского национального парка спасли «волка», которого сбили накануне недалеко от станции «Роза Хутор». Об этом сообщили в телеграм-канале заповедника.

«Сообщение о том, что животное, очень похожее на волка, лежит раненое на железнодорожном полотне недалеко от станции „Роза Хутор“, поступило от сотрудника железнодорожной станции во вторник вечером, 13 января», — указали в публикации.

Животное, вероятно, сбили еще в понедельник. «Волк» больше суток пролежал на снегу, но выжил. Заметить беднягу можно было только из окна поезда, а добраться до места было нельзя, потому что это режимный объект.

Сотрудники Кавказского заповедника и Сочинского национального парка обратились к персоналу железнодорожной станции с просьбой помочь в спасении животного, взяли все необходимое для его перевозки и выдвинулись к месту ЧП.

Выяснилось, что свидетели приняли за волка собаку породы сибирский хаски. Пес был ранен, не вставал на лапы и сильно замерз. Участники спасательной операции изготовили из пледа импровизированные носилки, закрепили на них животное и перенесли до станции. Также на место приехали владельцы собаки. Оказалось, что хаски убежал, а потом его сбили. Специалисты передали ее хозяевам.

