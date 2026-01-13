Электричка в Сочи сбила волка

В Сочи на станции «Роза Хутор» под электричку попал волк. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

После наезда поезда хищник, указали в публикации, лежит на месте в полуживом состоянии. Рядом находятся станционные работники, но не понимают, чем могут помочь.

В краевом Минприроды отметили, что территория находится не в их собственности, поэтому ведомству предпринимать нечего. В местном заповеднике в помощи также отказали из-за охраняемости территории. Очевидцы утверждают, что волк может погибнуть без помощи.

Ранее 13-летнюю девочку экстренно доставили в больницу с многочисленными переломами после наезда электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, но быстро остановиться не получилось.