Сбитый под Истрой лосенок Илюша умер

Сбитый в районе Княжьего озера лосенок Илюша умер. Его сердце не выдержало наркоза. Об этом 360.ru сообщили ветеринары.

Специалисты сделали все возможное для его спасения. Лосенок попал к ним с переломами задних ног и повреждениями таза.

Обстоятельства ДТП, в котором пострадал сохатый, проверяет подмосковная прокуратура.

Лосенок Илюша пострадал в аварии, произошедшей в воскресенье, 18 мая. Водитель легковушки наехал на дикое животное, но не стал помогать раненому лосенку и бросил его прямо на обочине. Истринская прокуратура решила провести проверку ответственных организаций из-за неоказания помощи пострадавшему лосю.

Ранее появились кадры подготовки сохатого к операции в ветеринарной клинике. На момент операции лосенок находился в стабильно удовлетворительном состоянии.