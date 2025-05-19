Прокуратура в Истре проведет проверки из-за пострадавшего в ДТП лося

Истринская прокуратура проверит ответственные организации из-за неоказания помощи лосю, который пострадал в ДТП под Истрой. Авария случилась вечером 18 мая на седьмом километре автодороги «ММК — Павловская Слобода — Нахабино». Специализированные службы на случившееся не среагировали. Об этом передали в областной прокуратуре.
Ведомство установит все обстоятельства произошедшего, а в случае нарушений примет меры.
Напомним, что вчера водитель легковушки наехал на животное. В результате лось сильно пострадал, его ноги оказались сломаны пополам. Виновник помогать раненому не стал, бросив сохатого прямо на обочине. Специализированные службы своевременную помощь животному также не оказали. Зоозащитники обратили на случившееся внимание общественности.
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