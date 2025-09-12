Сбежавшую из поезда в Воронежской области собаку Шуру нашли

Железнодорожники разыскали собаку Шуру, которая пропала под Воронежем почти неделю назад. Об этом сообщил источник 360.ru.

Питомца перевозили на поезде Новороссийск — Екатеринбург. На станции Поворино проводник потерял Шуру: он открыл купе, чтобы покормить ее, но та сбежала.

В РЖД объяснили, что собака вырвалась из клетки в момент очередной смены питьевой воды. В итоге ей удалось выбежать на платформу. Собаку заметили прохожие, но поймать ее им не удалось.

После этого к поискам привлекли Федеральную пассажирскую компанию и волонтеров.

Владелица собаки пожаловалась, что после исчезновения питомца ей стали звонить мошенники. Аферисты пытались убедить женщину, что знают, где находится собака, и отдадут ее за 50 тысяч рублей.