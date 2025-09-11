«Заплатите 50 тысяч». Владелицу пропавшей под Воронежем собаки атаковали мошенники

Проводник пренебрег техникой безопасности, выпустив собаку из вагона на станции Поворино в Воронежской области, заявила 360.ru владелица питомца Галина. Она пожаловалась, что после новостей об исчезновении животного ее атаковали мошенники.

«Мне уже начали звонить мошенники. Пока мы координируем поиски — знаем, где собака, пытаемся ее поймать, — мне позвонили 40 человек, сказали: „Мы нашли вашу собаку, заплатите 50 тысяч, и отдадим“», — возмутилась женщина.

По ее словам, собаку из вагона выпустил проводник.

«Проводник не выполнил ни должностную инструкцию, ничего. <…> Собака абсолютно взрослая, воспитанная, которая и поездами, и машинами полстраны объехала без всяких проблем. <…> Человек пренебрег техникой безопасности от слова „совсем“. В закрытом вагоне собака никуда сбежать не может, правильно? Вот все, что нужно знать», — заключила Галина.

В РЖД сообщили 360.ru, что проводники ухаживали за животным по действующему регламенту: предоставляли питание и воду, переданные отправителем вместе с собакой.

«В момент очередной смены питьевой воды собака вырвалась из клетки. Со стороны работников поездной бригады были предприняты все возможные меры по предотвращению выхода животного на улицу. Однако собаке удалось выбежать на платформу», — добавили в компании.

Сейчас идут поиски сбежавшего животного, к ним привлекли сотрудников Федеральной пассажирской компании и волонтеров. Накануне питомца видели в городе, но прохожие поймать ее не смогли.

«Также сотрудники компании находятся на связи с отправителем», — сообщили в РЖД.

Собака породы папильон пропала из поезда, который следовал рейсом Новороссийск — Екатеринбург.