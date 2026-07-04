Сбежавшая от хозяйки обезьяна искусала 10-летнюю девочку в Ростове-на-Дону

Обезьяна в Ростове-на-Дону напала на 10-летнюю девочку. Началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

О случившемся следователи узнали из СМИ. Обезьяна покусала 10-летнюю девочку в Советском районе.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили представители ведомства.

На девочку набросилась ручная обезьяна, сбежавшая от хозяйки во время прогулки на улице Зорге, сообщил kp.ru. Она прокусила джинсы, оставив на ноге синяки и ссадины. Владелица животного заявила, что не делала ей прививок, поэтому пострадавшей назначили уколы от бешенства.

Ранее трагический случай произошел в Адыгее. Макака загрызла 84-летнюю бабушку своей владелицы.