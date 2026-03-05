Саперы обезвредили СВУ под машиной на юге Москвы

Саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное под автомобилем на парковке у жилого дома на юге Москвы. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно двор между многоэтажками. В момент разминирования раздается хлопок — специалисты подорвали подозрительный предмет контролируемым способом.

По данным источника 360.ru, опасную находку обнаружили во дворе дома на улица Мусы Джалиля в районе Зябликово. Под одним из припаркованных автомобилей лежала коробка, в которой, как предполагалось, могло находиться самодельное взрывное устройство.

Когда машина уехала, предмет остался на месте, после чего очевидцы сообщили о нем в экстренные службы. Двор оцепили, на место прибыли сотрудники полиции и саперы, которые проверили и обезвредили СВУ.