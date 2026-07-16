Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Пассажирский самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся обратно в аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний».

«Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург — Москва, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — пояснили в организации.

Причиной возврата стала техническая неисправность. В авиакомпании не уточнили, о какой именно проблеме идет речь. Посадка прошла благополучно. Для отправки пассажиров в Москву готовят резервное воздушное судно.

Месяц назад самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия пассажира.

В мае воздушному судну пришлось приземлиться раньше из-за буйного пассажира. Самолет, летевший маршрутом Москва — Иркутск, сел в Сургуте из-за мужчины, который устроил скандал.