Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок
Пассажирский самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся обратно в аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний».
«Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург — Москва, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — пояснили в организации.
Причиной возврата стала техническая неисправность. В авиакомпании не уточнили, о какой именно проблеме идет речь. Посадка прошла благополучно. Для отправки пассажиров в Москву готовят резервное воздушное судно.
Месяц назад самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия пассажира.
В мае воздушному судну пришлось приземлиться раньше из-за буйного пассажира. Самолет, летевший маршрутом Москва — Иркутск, сел в Сургуте из-за мужчины, который устроил скандал.