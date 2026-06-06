При крушении самолета в Татарстане погиб пилот

В Татарстане при крушении легкомоторного воздушного судна погиб пилот. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в своем канале в «Максе» .

«По предварительной информации, вечером 6 июня 2026 года в районе села Казанбаш Арского района Республики Татарстан после взлета с посадочной площадки „Казанбаш“ произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна. В результате происшествия пилот погиб», — уточнили в ведомстве.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Они уже работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства и причины крушения самолета.

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