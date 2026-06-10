Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае

Одномоторный самолет Ан-2 аварийно сел в районе станицы Калининская Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура вместе с МТУ Ространснадзора по Южному федеральному округу проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

На опубликованных кадрах видно, что у самолета из-за жесткой посадки повредились крыло и шасси.

Ранее ЧП с легкомоторным самолетом произошло в Татарстане. Самодельное воздушное судно упало в районе села Казанбаш Арского района после взлета с посадочной площадки «Казанбаш».

В результате крушения самолет практически разорвало на куски, пилот не выжил. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.