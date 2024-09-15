Самолет с мертвым мужчиной приземлился в Челябинске

Мужчина скончался на борту самолета авиакомпании S7, летевшем из Новосибирска в Челябинск. Об этом сообщило издание 74.ru .

Линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска получил сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета находится пассажир без признаков жизни, в 16:20.

По предварительным данным, у него во время полета случился инфаркт. После прибытия самолета в аэропорт Челябинска медиками оставалось констатировать смерть мужчины.

Похожий случай произошел в аэропорту Казани. Пассажирке стало плохо во время полета в самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург. Женщина умерла до приезда медиков.

Пассажирка рейса авиакомпании Red Wings WZ-1103 скончалась прямо в самолете. Женщина упала без сознания на борту, направлявшемся из Екатеринбурга в Тбилиси.