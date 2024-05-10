Пассажирка умерла в самолете после задержки рейса в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 01:06 Пассажирка умерла в самолете после задержки рейса в Екатеринбурге Shot: пассажирка-инвалид рейса Екатеринбург — Тбилиси умерла на борту самолета Freepik

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Пассажирке рейса авиакомпании Red Wings WZ-1103, направляющегося из Екатеринбурга в Тбилиси, стало плохо во время посадки и она умерла прямо в самолете. Вылет из аэропорта Кольцово задержали более чем на пять часов, сообщил Telegram-канал Shot.

«По словам очевидцев, на борту находилась женщина в инвалидном кресле, из-за долгого ожидания ей вдруг стало плохо с сердцем. На место вызвали медиков», — уточнил канал.

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Пассажирке делали массаж сердца в течение нескольких минут, но попытки реанимации оказались безуспешными. Женщина скончалась. Самолет в результате вылетел в Тбилиси только в полночь.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе два человека пострадали в ДТП на трассе Сургут — Салехард. Водитель не справился с управлением, автомобиль, в котором находился один пассажир, слетел в кювет.

В конце апреля в Башкирии четыре человека погибли в аварии. Среди жертв ДТП было двое малолетних детей.