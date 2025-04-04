Самолет «Победы» приземлился в Шереметьево с неисправностью в электросистеме

Самолет, летевший в Волгоград из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за неисправности. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

«Рейс Москва-Волгоград, Boeing-737 800 (B738) авиакомпании „Победа“ сел в Шереметьево в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме», — заявил собеседник журналистов.

Ранее, 29 марта, легкомоторный самолет экстренно сел на трассу в Вологодской области. Борт летел в Ярославскую область. После ЧП транспортная прокуратура назначила проверку.

Похожее происшествие в этот же день случилось в Саратове. Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Гагарин.

За два дня до этого произошло еще одно ЧП, уже с другим самолетом. У грузового Ан-124 «Руслан» при посадке в Минеральных водах загорелось шасси. Внутри находился экипаж из восьми человек. Огонь оперативно потушили, обошлось без пострадавших.