Орнитолог помешал Дуде приземлиться в Варшаве

Президентский лайнер лидера Польши Анджея Дуды лишь со второй попытки сумел приземлиться в Варшаве. Первая посадка сорвалась из-за того, что орнитолог оставил на взлетно-посадочной полосе свой автомобиль, сообщил RMF FM .

Дуда вернулся в Варшаву из Нью-Йорка, где принял участие в Генассамблее ООН. Однако аэропорт имени Фредерика Шопена принял его не сразу. Другой самолет при приземлении столкнулся с птицей, и на аэродром срочно выехал орнитолог. Он оставил свою машину на взлетно-посадочной полосе.

Boeing польского президента зашел на второй круг и через несколько минут благополучно приземлился. Сотрудники аэропорта заверили, что не произошло ничего чрезвычайного, на земле отработали стандартную процедуру безопасности. В это время года, по их словам, вокруг воздушной гавани кружит особенно много птиц, в том числе ворон.

Другое авиапроисшествие случилось в Чечне. Самолет Utair по возвращении из Турции едва не приземлился на недостроенную полосу.