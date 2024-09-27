Аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за ЧП с шасси у Як-40

Аэропорт Внуково утром 27 сентября закрывали почти на 40 минут из-за происшествия с шасси у самолета Як-40. После посадки у воздушного судна, прилетевшего из Вологды, лопнул пневматик, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Самолет сел во Внукове около 09:30, остановившись в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и 22 пассажира. Никто из них не пострадал.
«Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09:57 до 10:35», — подчеркнул Кореняко.
За это время на запасные аэродромы вынужденно ушли два рейса. С 10:35 Внуково снова работает в штатном режиме.
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