Самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», следующий из Санкт-Петербурга в Киров, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
Причиной экстренной посадки лайнера стало «снижение параметров давления в гидросистеме».
Комментарии от пресс-службы аэропорта пока не поступали.
Несколько дней назад в аэропорту Внуково запросил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву. Экипаж лайнера сообщил о сбое глисадного оборудования.
До этого пилоты пассажирского самолета заметили неопознанный летающий объект в небе над аэропортом Шереметьево вечером 15 апреля. НЛО двигался на высоте на 1000 футов выше высоты полета лайнера.
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