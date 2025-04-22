Самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», следующий из Санкт-Петербурга в Киров, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Причиной экстренной посадки лайнера стало «снижение параметров давления в гидросистеме».

Комментарии от пресс-службы аэропорта пока не поступали.

Несколько дней назад в аэропорту Внуково запросил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву. Экипаж лайнера сообщил о сбое глисадного оборудования.

До этого пилоты пассажирского самолета заметили неопознанный летающий объект в небе над аэропортом Шереметьево вечером 15 апреля. НЛО двигался на высоте на 1000 футов выше высоты полета лайнера.